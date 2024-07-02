20 лет тюрьмы грозит белгородцу за выращивание конопли в Порховском районе

09:39, 02 июля 2024, ПАИ

Жителя Белгородской области осудят за выращивание более 200 кустов конопли в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что мужчина незаконно культивировал на придомовом участке и в жилом доме растения конопли, из которых затем изготавливал наркотики. Всего на территории домовладения обнаружено и изъято более 200 кустов конопли.

Порховский районный суд заключил жителя Белгородской области под стражу. Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство наркотических средств, а также сбыт растений, содержащих наркотические средства). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Порховского района.