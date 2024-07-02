Исполняющим обязанности директора ОЭЗ «Моглино» назначен Алексей Брижаха
Исполняющим обязанности директора особой экономической зоны «Моглино» назначен руководитель службы заказчика Алексей Брижаха, информацию об этом корреспонденту ПАИ подтвердили в ОЭЗ.
Директор особой экономической зоны «Моглино» Антон Яковлев покинул пост руководителя, но остался сотрудником ОЭЗ, сообщила корреспонденту ПАИ заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.
Антон Яковлев возглавлял ОЭЗ «Моглино» с декабря 2020 года.
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