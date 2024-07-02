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Экономика

Исполняющим обязанности директора ОЭЗ «Моглино» назначен Алексей Брижаха

Исполняющим обязанности директора особой экономической зоны «Моглино» назначен руководитель службы заказчика Алексей Брижаха, информацию об этом корреспонденту ПАИ подтвердили в ОЭЗ.

Алексей Брижаха. Фото ПАИ

Директор особой экономической зоны «Моглино» Антон Яковлев покинул пост руководителя, но остался сотрудником ОЭЗ, сообщила корреспонденту ПАИ заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Антон Яковлев. Фото ПАИ

Антон Яковлев возглавлял ОЭЗ «Моглино» с декабря 2020 года.

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