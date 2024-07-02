Режиссёр Иван Болотников: Кинофестиваль «Западные ворота» с каждым годом становится интереснее и значимее

11:59, 02 июля 2024, ПАИ

Международный кинофестиваль «Западные ворота» с каждым годом становится всё интереснее и значимее, заявил член жюри конкурса короткометражных фильмов кинофестиваля, режиссёр и сценарист фильмов «Хармс», «Пальмира», продюсер фильма «Не хороните меня без Ивана» Иван Болотников в эфире «Места встречи» на радиостанции «Седьмое небо» (107.1 FM).

«Я на фестивале уже третий раз. Псков меня притягивает, это удивительный город, поэтому для меня всегда желанно быть у вас. Когда меня зовут, я никогда не отказываюсь», – заметил Иван Болотников.

В этом году режиссёр стал членом жюри конкурса короткометражных фильмов. «Прежде всего, я буду смотреть на талант. Молодой человек может делать что-то с ошибками, но в нём присутствует новый взгляд. Режиссура – это интерпретация, одну и ту же историю режиссёры могут по-разному увидеть и по-своему рассказать. Я буду смотреть, прежде всего, не на желание делать по штампу, профессионально, а на свежесть взгляда. Уметь рассказать свою оригинальную историю – это всегда самое дорогое», – подчеркнул он.

Пробиться в режиссуру непросто, отметил Иван Болотников. «У меня вход в профессию был непростой. С момента написания сценария «Хармса» до его реализации прошло восемь-девять лет», – рассказал спикер.

Иван Болотников согласился с мнением, что кинофестиваль «Западные ворота» – это место встречи настоящих друзей. «Его делают замечательные люди. Ваш фестиваль с каждым годом становится всё интереснее и значимее», – заключил режиссёр.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля, можно ознакомиться здесь.