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Происшествия

46-летний пскович сел на семь лет за продажу наркотиков

Ранее несудимый 46-летний пскович сел на семь лет за продажу наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области

Мужчина продал 1,27 грамма метадона (фенадон, долофин), а также попытался продать еще 81,34 грамма метадона (фенадон, долофин)и мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 62,86 граммов.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью и раскаялся в содеянном.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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