Малышу из Псковской области провели срочную операцию на сердце в Санкт-Петербурге

15:51, 02 июля 2024, ПАИ

Полуторагодовалому малышу из Псковской области провели срочную операцию на сердце. Ребёнка оперировали медики Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета.

У ребёнка из Великих Лук заподозрили частичный аномальный дренаж легочных вен. В норме обогащенная кислородом кровь от легких собирается в четыре лёгочные вены, которые впадают в левое предсердие. При этой аномалии всё обстоит иначе: одна или несколько вен впадает не в левое, а в правое предсердие. Пороки такого типа часто протекают бессимптомно, так было и в этом случае.

«Когда сыну было три месяца, мы пришли на плановое УЗИ, и врач заподозрила проблему. После этого мы стали наблюдаться у детского кардиолога в Пскове - ездили раз в несколько месяцев», - рассказала мама мальчика Дарья.

Около года патология никак не проявлялась, но затем медики заметили ухудшения. За помощью к коллегам из Санкт-Петербурга обратилась кардиолог Детской областной клинической больницы Пскова Полина Солонович. В ходе телемедицинской консультации под руководством ректора СПбГПМУ, главного неонатолога Минздрава России Дмитрия Иванова было принято решение о госпитализации ребёнка в клинику вуза.

«Мы обследовали пациента, подтвердили диагноз и приняли решение выполнить радикальную коррекцию порока через аксиллярную торакотомию», - сообщил руководитель кардиохирургической службы СПбГПМУ Андрей Нохрин.

Педиатрический университет – единственная детская клиника в Северо-Западном Федеральном округе, специалисты которой владеют техникой миниинвазивного доступа при проведении операций на сердце. Это позволяет избежать разреза грудной клетки при ряде хирургических вмешательств и исключить множество осложнений.

«При стернотомии рассекается грудина. Это достаточно травматичный доступ, в отдаленном периоде имеется риск деформаций грудной клетки и келлойдных рубцов. А при аксиллярной торакотомии мы выполняем только небольшой – 4-5-сантиметровый – разрез в подмышечной области. Ребра при этом отводятся в сторону: они остаются целыми, так же как и грудная клетка», – пояснил руководитель кардиохирургической службы СПбГПМУ Андрей Нохрин.

Операция продлилась около пяти часов и завершилась успешно.

- Ребёнок сейчас находится под круглосуточным наблюдением, он дышит самостоятельно, его состояние стабильно. Мы смогли восстановить нормальную анатомию сердца, новые операции этом пациенту не понадобятся, - сообщил Андрей Нохрин.

Мама малыша поблагодарила врачей университетской клиники.

- Все очень внимательные, заботливые, видно, что они к каждому ребёнку относятся как к собственному. Я очень волновалась перед операцией, не знаю, как пережила те несколько часов, когда сын был в операционной. Но сейчас я выдохнула. Он хорошо себя чувствует, идёт на поправку. Врачи всё очень хорошо сделали и решили нашу проблему, - поделилась Дарья.