В Пскове под суд отправится горожанин, до смерти избивший приятеля и покалечивший сестру
В Пскове под суд отправится горожанин, до смерти избивший приятеля и покалечивший сестру. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.
Вечером 27 ноября 2023 года во время распития спиртного подсудимый поссорился со своим гостем и избил его ногами, табуретом и сковородой. От полученных повреждений мужчина впоследствии скончался в больнице.
До этого случая летом того же года обвиняемый поссорился с сестрой и бросил ей в лицо стеклянную кружку. Женщина получила лёгкую травму.
Во время следствия выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Пскове под суд отправится горожанин, до смерти избивший приятеля и покалечивший сестру