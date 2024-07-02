В Пскове под суд отправится горожанин, до смерти избивший приятеля и покалечивший сестру

16:51, 02 июля 2024, ПАИ

В Пскове под суд отправится горожанин, до смерти избивший приятеля и покалечивший сестру. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Вечером 27 ноября 2023 года во время распития спиртного подсудимый поссорился со своим гостем и избил его ногами, табуретом и сковородой. От полученных повреждений мужчина впоследствии скончался в больнице.

До этого случая летом того же года обвиняемый поссорился с сестрой и бросил ей в лицо стеклянную кружку. Женщина получила лёгкую травму.

Во время следствия выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.