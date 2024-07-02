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Псковичи приняли участие в заезде форума «Таврида.АРТ»

Псковичи в очередной раз побывали на «Тавриде» в крымском городе Судаке. Одной из участниц очередного заезда форума «Таврида.АРТ» стала Екатерина Россоловская. Как проходил заезд, рассказала сама псковичка.

Псковичи приняли участие в заезде форума «Таврида.АРТ». Фото: Екатерина Россоловская

Свои навыки девушка прокачивала в «Арт-школе новых медиа». Она стала слушателем целого курса лекций профессиональных спикеров, параллельно создавала совместно с другими участниками творческий проект. Таким образом, на «Тавриде.Арт» родился целый сериал для «ВК-клипов» из пяти серий, в котором нужно было раскрыть одну из трёх заданных тем. Этот проект был отмечен спикерами как один из самых креативных, за свою работу девушки получили сертификат.

Уровни подготовки участников могут быть разными, но каждый стремится учиться новому, узнавать как можно больше информации, общаться и знакомиться с новыми людьми, которые вдохновляют на дальнейшее творчество уже в своём регионе, и применять новые знания и навыки на практике.

«На форум я попала не сразу. Первая попытка была в 2022 году, но прямо перед отъездом заболела ковидом. Здорово, что на этот раз мечта сбылась! Атмосфера здесь невероятная: творческие люди, море, солнце. Люди – это, пожалуй, самый главный вайб «Тавриды». Всем творческим ребятам настоятельно рекомендую приехать на «Тавриду». Может, не за обучением, но точно ради того, чтобы найти единомышленников и создать нечто прекрасное», – сказала Екатерина Россоловская.

Десятый сезон образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи) открылся 2 июня 2024 года. Участники – представители молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет из 89 регионов России, а также граждане зарубежных государств. Это образовательный формат продолжительностью семь дней. Каждый заезд включает в себя несколько арт-школ разных направлений, среди которых музыка, изобразительное искусство, кино, театр, литература, хореография, дизайн, гастрономия и другие. Особенность образовательных заездов – взаимодействие разных аудиторий и возможность создавать творческие и научные коллаборации и проекты на стыке индустрий.

Сейчас у молодёжи есть много возможностей заявить о себе, побывать в новом месте, научиться чему-то новому и рассказать о своём проекте всей стране. Одна из таких возможностей – участие в «Тавриде.АРТ». Заезды продлятся всё лето и в сентябре. Зарегистрироваться можно здесь.

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