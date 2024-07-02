Информационная акция «Нет коррупции» проходит в Псковской области

20:41, 02 июля 2024, ПАИ

В УФССП России по Псковской области с 1 по 7 июля проходит информационная акция «Нет коррупции». Об этом ПАИ сообщили в службе судебных приставов.

В рамках данной акции проводятся различные мероприятия, направленные на информирование граждан о последствиях коррупции, механизмах её предотвращения и борьбы.

5 июля с 14:00 до 17:00 начальник отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин проведёт горячую телефонную линию на тему противодействия коррупции.

Горячая линия предназначена для того, чтобы граждане смогли задать вопросы, связанные с выявлением, предупреждением и пресечением коррупционных проявлений или незаконных действий коррупционного характера, включая действия со стороны сотрудников органа принудительного исполнения.

Задать вопросы можно по номеру телефона (8 8112) 69-90-75.