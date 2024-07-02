В Пскове продолжается вывоз накопившегося мусора

21:39, 02 июля 2024, ПАИ

В Пскове продолжается вывоз накопившегося мусора. На сегодня из 80 муниципальных контейнерных площадок убрано 57. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Вывезено отходов: в субботу и воскресенье – 500 кубометров, вчера – 400, сегодня – 550. Темп работ не снижаем. В уборку вовлечены все имеющиеся силы и средства. Делаем всё возможное, чтобы восстановить порядок как можно быстрее», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказался о ситуации с вывозом мусора.