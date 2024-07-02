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Общество

В Пскове продолжается вывоз накопившегося мусора

В Пскове продолжается вывоз накопившегося мусора. На сегодня из 80 муниципальных контейнерных площадок убрано 57. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

В Пскове продолжается вывоз накопившегося мусора. Фото здесь и далее из телеграм-канала Бориса Елкина

«Вывезено отходов: в субботу и воскресенье – 500 кубометров, вчера – 400, сегодня – 550. Темп работ не снижаем. В уборку вовлечены все имеющиеся силы и средства. Делаем всё возможное, чтобы восстановить порядок как можно быстрее», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказался о ситуации с вывозом мусора.

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