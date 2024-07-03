До десяти лет тюрьмы грозит великолучанину за избиение знакомого
57-летнего жителя Великих Лук обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человеку с применением предмета в качестве оружия. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
В начале февраля 2024 года гражданин пил алкоголь у себя дома вместе с женой и знакомым. Во время этого мужчина вышел из комнаты, а затем застал измену жены. После этого он ударил ножом своего знакомого два раза.
Санкция пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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