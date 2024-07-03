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Культура

О своих проектах рассказывают НКО в сфере культуры на круглом столе в медиацентре ПАИ

Круглый стол на тему «НКО в сфере культуры: идеи, проекты, реализация» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 3 июля.

Вопросы для обсуждения:

1. На какие запросы в сфере культуры реагируют НКО?

2. Какие культурные проекты реализуют в регионе общественные организации?

3. Какие трудности, вопросы и задачи возникают при подготовке грантовых проектов в сфере культуры?

Участниками круглого стола стали представитель АНО «Ручей» Марина Николаева, представитель Палкинского районного досугового объединения Татьяна Брежнева, руководитель Псковской региональной общественной молодёжной организации «Равные возможности» Дмитрий Волхонов и руководитель АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Татьяна Марина.

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