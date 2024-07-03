Серийный вор из Великих Лук на 2,5 года отправится в тюрьму

15:16, 03 июля 2024, ПАИ

Великолучанин отправится в тюрьму за серию краж, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что с августа 2022 года по октябрь 2023 года великолучанин украл из квартиры сожительницы ювелирные украшения, два мобильных телефона, велосипед, системный блок и деньги в сумме 7 500 рублей.

Кроме того, в августе 2023 года мужчина украл из квартиры знакомого мобильный телефон. А в конце октября 2023 года великолучанин украл из дома другого знакомого золотой браслет за 32,5 тысячи рублей.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие малолетних детей.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных статьёй 158 УК РФ (кража). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Великолучанин взят под стражу в зале суда.