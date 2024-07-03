Житель Невеля отправится под суд за убийство сожительницы

16:23, 03 июля 2024, ПАИ

Житель Невеля отправится под суд за убийство сожительницы. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 13 марта в Невеле обвиняемый и его сожительница распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя между сожителями произошёл конфликт, во время которого мужчина избил собутыльницу. После полученных повреждений самочувствие пострадавшей ухудшилось, и обвиняемый вызвал бригаду скорой помощи. Однако пострадавшая всё равно скончалась от полученных травм.

В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.