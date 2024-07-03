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Общество

Александр Голышев: ​Сбережение народа и увеличение населения – это главнейшая задача государства

«Сбережение народа и увеличение населения – это главнейшая задача государства», – уверен первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, культуролог Александр Голышев.

«То, что президентом России Владимиром Путиным поддержка семей отнесена к стратегическим проблемам, говорит о многом. Не всегда государство и регион имеют возможность решить все проблемы материально-финансового обеспечения, но консолидации усилий способствует объявленный в России Год семьи. Материнство и детство, поддержка многодетных, семей участников СВО находится на особом контроле у правительства Псковской области и является одним из приоритетов социальной политики. Ежегодно совершенствуется законодательная база, расширяется перечень положенных им мер поддержки и упрощается порядок их получения. В области сложилась система, реально помогающая семьям, материнству и детству», – заявил Голышев.

Он отметил, что с 1 августа многодетные семьи могут получить на каждого ребенка ежегодную денежную выплату на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере трёх тыс. рублей. С 1 сентября школьники получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте по городским и пригородным маршрутам. Детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных и профессиональных организациях, будут предоставлять бесплатное питание. Кроме того, многодетные семьи смогут компенсировать 30% платы за жилое помещение и коммунальные услуги взамен ранее предоставляемого ежемесячного пособия на оплату только коммунальных услуг.

«Забота о семейных ценностях сегодня конвертируется сильным государством завтра, способным обеспечить должный уровень качества жизни людей», – подытожил Голышев.

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