Псковская молодёжь примет участие в палаточном лагере «Курган»

16:43, 03 июля 2024, ПАИ

На международной встрече на Кургане Дружбы пройдёт ещё и молодёжный белорусско-российский образовательно-патриотический лагерь. Международный палаточный лагерь «Курган — 2024» будет действовать в Верхнедвинском районе Витебской области и объединит 450 молодых людей Беларуси и России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область на мероприятии, которое продлится с 5 по 7 июля, будет представлять делегация из 16 человек - студенты, представители общественных, патриотических и молодежных организаций, волонтеры.

Для участников молодежного лагеря подготовлены различные тематические мероприятия. Это интеллектуальный турнир «Цветы Великой Победы», конкурсы полевых газет и патриотических песен и стихов «Беларусь помнит!», участие в последнем смогут принять как индивидуальные исполнители, так и вся команда.

Молодежь будет соревноваться и в различных спортивных испытаниях. На площадке лагеря пройдет военно-спортивная игра «Северный регион», будут выявлены лучшие в пулевой стрельбе, армрестлинге, поднятии гири и перетягивании каната.

Итоговым мероприятием лагеря станет участие молодежи в ежегодной встрече на Кургане Дружбы.