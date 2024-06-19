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Особенности парка развлечений «Волшебная гора» обсудили в эфире радио «Серебряный дождь». Главное

Гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 19 июня стал инвестор парка развлечений «Волшебная гора» Александр Терентьев.

Гостем программы «Среда обитания» стал Александр Терентьев. Фото: ПАИ

Главное:

  • пять локаций рассматривались для размещения парка аттракционов «Волшебная гора»: помимо, собственно, Железной горки на берегу Великой, территория у Зелёного театра в Ботаническом саду, участки на улицах Кузнецкой и Застенной, стадион «Электрон»;
  • площадку на Железной горе в 2015 году уже обследовали археологи – они не обнаружили памятников истории;
  • совместно с Госавтоинспекцией Пскова и руководством города обсуждаются варианты расширения некоторых узких мест дорожной сети, чтобы избежать транспортного коллапса на подъездах к парку. В случае возникновения проблем после его запуска власти обещают реагировать оперативно;
  • более двух тысяч человек сможет единовременно вместить парк развлечений «Волшебная гора»;
  • аттракционы на «Волшебной горе» – российского производства, благо в этой сфере налажено импортозамещение. Только один из них, «Бумеранг», произведён в Белоруссии;
  • визитная карточка «Волшебной горы» – пятидесятиметровое колесо обозрения. Оно будет совершать полный круг примерно за 15 минут;
  • колесо обозрения будет работать круглый год: в закрытых кабинах должно быть тепло зимой и прохладно летом;
  • 86 рабочих мест будет в псковском парке развлечений, обслуживать аттракционы предстоит специалистам из Великих Лук, часть инфраструктуры «Волшебной горы» – два сухих фонтана;
  • псковский парк развлечений будет включать в себя амфитеатр на полторы-две тысячи зрителей для проведения массовых мероприятий, концертов, праздников и дискотек;
  • открытие парка планируется к Дню города;
  • некоторые аттракционы в парке будут работать круглый год, режим работы парка будет зависеть от сезона;
  • в парке аттракционов предусмотрена широкая программа лояльности;
  • в процессе обсуждения находится вопрос о соединении парка аттракционов и центрального пляжа новым веломаршрутом. Не исключено, что велодорожка может соединить парк аттракционов с новым пляжем «Воздух».

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