Особенности парка развлечений «Волшебная гора» обсудили в эфире радио «Серебряный дождь». Главное
Гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 19 июня стал инвестор парка развлечений «Волшебная гора» Александр Терентьев.
Главное:
- пять локаций рассматривались для размещения парка аттракционов «Волшебная гора»: помимо, собственно, Железной горки на берегу Великой, территория у Зелёного театра в Ботаническом саду, участки на улицах Кузнецкой и Застенной, стадион «Электрон»;
- площадку на Железной горе в 2015 году уже обследовали археологи – они не обнаружили памятников истории;
- совместно с Госавтоинспекцией Пскова и руководством города обсуждаются варианты расширения некоторых узких мест дорожной сети, чтобы избежать транспортного коллапса на подъездах к парку. В случае возникновения проблем после его запуска власти обещают реагировать оперативно;
- более двух тысяч человек сможет единовременно вместить парк развлечений «Волшебная гора»;
- аттракционы на «Волшебной горе» – российского производства, благо в этой сфере налажено импортозамещение. Только один из них, «Бумеранг», произведён в Белоруссии;
- визитная карточка «Волшебной горы» – пятидесятиметровое колесо обозрения. Оно будет совершать полный круг примерно за 15 минут;
- колесо обозрения будет работать круглый год: в закрытых кабинах должно быть тепло зимой и прохладно летом;
- 86 рабочих мест будет в псковском парке развлечений, обслуживать аттракционы предстоит специалистам из Великих Лук, часть инфраструктуры «Волшебной горы» – два сухих фонтана;
- псковский парк развлечений будет включать в себя амфитеатр на полторы-две тысячи зрителей для проведения массовых мероприятий, концертов, праздников и дискотек;
- открытие парка планируется к Дню города;
- некоторые аттракционы в парке будут работать круглый год, режим работы парка будет зависеть от сезона;
- в парке аттракционов предусмотрена широкая программа лояльности;
- в процессе обсуждения находится вопрос о соединении парка аттракционов и центрального пляжа новым веломаршрутом. Не исключено, что велодорожка может соединить парк аттракционов с новым пляжем «Воздух».
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