Особенности парка развлечений «Волшебная гора» обсудили в эфире радио «Серебряный дождь». Главное

18:03, 19 июня 2024, ПАИ

Гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 19 июня стал инвестор парка развлечений «Волшебная гора» Александр Терентьев.

Главное: