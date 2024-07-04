Опубликован июньский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области

15:13, 04 июля 2024, ПАИ

Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за июнь 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко











В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам июня первое место занял председатель областного Собрания депутатов Александр Котов (медиаиндекс 2 531), второе – вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих (медиаиндекс 751), третье – председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов (медиаиндекс 626).

В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам июня первое место занял председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев (медиаиндекс 417), второе – руководитель областного комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов (медиаиндекс 327), третье – врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев (медиаиндекс 316).

В июньском топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 5 779), второе – глава администрации Великих Лук Андрей Беляев (медиаиндекс 1 548), глава Островского района Дмитрий Быстров (медиаиндекс 456), третье – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин (медиаиндекс 1 102).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».