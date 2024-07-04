Опубликован июньский медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области
Медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за июнь 2024 года составило издание «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
В топ-15 медиарейтинга депутатов Псковского областного Собрания по итогам июня первое место занял председатель областного Собрания депутатов Александр Котов (медиаиндекс 2 531), второе – вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих (медиаиндекс 751), третье – председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов (медиаиндекс 626).
В топ-15 медиарейтинга псковских чиновников по итогам июня первое место занял председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев (медиаиндекс 417), второе – руководитель областного комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов (медиаиндекс 327), третье – врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев (медиаиндекс 316).
В июньском топ-15 медиарейтинга глав местного самоуправления первое место занял глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 5 779), второе – глава администрации Великих Лук Андрей Беляев (медиаиндекс 1 548), глава Островского района Дмитрий Быстров (медиаиндекс 456), третье – глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин (медиаиндекс 1 102).
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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