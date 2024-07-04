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Жительница Бежаниц отправится в тюрьму за смертельный удар ножом в спину мужа

Жительницу Бежаниц осудили за убийство мужа, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области.

Жительница Бежаниц отправится в тюрьму за смертельный удар ножом в спину мужа. Фото: ПАИ

В суде установлено, что в октябре 2022 года, 41-летняя женщина поссорилась со своим супругом. Во время конфликта она схватила кухонный нож и ударила мужа в спину. В результате этого мужчина умер.

Суд назначил жительнице Бежаниц наказание в виде четырёх лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения её ребенка 14-летнего возраста.

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