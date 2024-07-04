Андрей Козлов поднялся на семь строчек в топ-15 медиарейтинга депутатов областного Собрания
Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов поднялся на семь пунктов в топ-15 медиарейтинга депутатов регионального парламента. В июне он занял третье место с медиаиндексом 626. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
В прошлом месяце депутат комментировал широкий круг вопросов в том числе активность ТОС в южных районах региона, грядущую налоговую реформу и влияние заморозков на перспективы урожая псковских аграриев.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
Андрей Козлов поднялся на семь строчек в топ-15 медиарейтинга депутатов областного Собрания
Сергей Грахов покидает пост председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Ряд соглашений о сотрудничестве подпишет сегодня псковская делегация на форуме регионов России и Белоруссии
Несколько соглашений заключила псковская делегация в первый день Форума регионов России и Белоруссии