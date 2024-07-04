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Политика

Геннадий Егоров впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»

Начальник управления по вопросам противодействия коррупции правительства Псковской области Геннадий Егоров впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Геннадий Егоров. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Геннадий Егоров занял 15-е место с медиаиндексом 125.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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