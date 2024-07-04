Геннадий Егоров впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»
Начальник управления по вопросам противодействия коррупции правительства Псковской области Геннадий Егоров впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Геннадий Егоров занял 15-е место с медиаиндексом 125.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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