Геннадий Егоров впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»

18:56, 04 июля 2024, ПАИ

Начальник управления по вопросам противодействия коррупции правительства Псковской области Геннадий Егоров впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Геннадий Егоров занял 15-е место с медиаиндексом 125.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».