Смертельное тройное ДТП произошло на трассе Псков – Гдов – Санкт-Петербург
Столкновение трёх автомобилей: Volvo, Lada Granta и УАЗа – произошло на трассе Псков – Гдов – Санкт-Петербург у заправочной станции в Псковском районе сегодня, 4 июля. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, в результате ДТП одна пассажирка погибла. Шесть человек пострадали, пятеро из них госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригады скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ, следователи по расследованию ДТП.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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