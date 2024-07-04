Смертельное тройное ДТП произошло на трассе Псков – Гдов – Санкт-Петербург

21:07, 04 июля 2024, ПАИ

Столкновение трёх автомобилей: Volvo, Lada Granta и УАЗа – произошло на трассе Псков – Гдов – Санкт-Петербург у заправочной станции в Псковском районе сегодня, 4 июля. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, в результате ДТП одна пассажирка погибла. Шесть человек пострадали, пятеро из них госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригады скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ, следователи по расследованию ДТП.

Обстоятельства произошедшего выясняются.