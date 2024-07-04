Андрей Михеев возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти

17:33, 04 июля 2024, ПАИ

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев поднялся на 14 позиций в июньском топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти и занял первое место с медиаиндексом 417. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

На начало июня традиционно пришёлся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), и председатель профильного комитета не мог не фигурировать в связанной с этим событием повестке, отмечают составители рейтинга.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

Напомним, что ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. Со всеми новостями по теме можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.