Андрей Михеев возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти
Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев поднялся на 14 позиций в июньском топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти и занял первое место с медиаиндексом 417. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
На начало июня традиционно пришёлся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), и председатель профильного комитета не мог не фигурировать в связанной с этим событием повестке, отмечают составители рейтинга.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
Напомним, что ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. Со всеми новостями по теме можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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