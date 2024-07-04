41 человек погиб при пожарах в Псковской области за полгода

22:12, 04 июля 2024, ПАИ

1 479 пожаров зарегистрировано в Псковской области с января по июнь. В них погиб 41 человек, травмы получили 15 человек. Среди погибших 20 – лица без определённого рода деятельности, 13 – люди пенсионного возраста, семь – рабочие, один – инвалид, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За шесть месяцев пожары уничтожили 187 строений, 22 единицы автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 10 млн 840 тысяч рублей. При пожарах спасли 202 человек, материальные ценности на сумму 7 млн 500 тысяч рублей, 123 строения и 22 единицы автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (1 105 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (194), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (104), поджоги (33), на транспорте (31), нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ (4), грозовой разряд (3) и иные (5).