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Стихия бушует в ряде районов Псковской области

Прогнозируемая синоптиками непогода накрыла территорию ряда районов Псковской области, в частности Великие Луки и Куньинский район. Видео и фото в редакцию ПАИ прислали очевидцы.

Жители Куньинского района сообщают, что в деревне Жижица не проехать на автотранспорте из-за поваленных деревьев. Теплицы снесло ветром на дорогу, улетели вещи. Идёт сильный дождь с мощными порывами ветра. Небо затянуто тучами, многие не успели укрыться или добраться домой.

От жителей Великолукского района поступают звонки об отключениях электроэнергии.

Фото: подписчики Luki-News

Напомним, в южных и юго-восточных районах области со второй половины дня и с сохранением в течение ночи 5 июля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: грозы, ливни, град, при грозах шквалистое усиление ветра с порывами до 25–27 м/сек. Есть вероятность образования смерчей.

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