Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость

08:44, 05 июля 2024, ПАИ

18-миллионным посетителем выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве стала Елизавета Савина из Владимира, которая приехала в столицу вместе со своей семьей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Елизавете Савиной вручили сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область. Министр спорта Омской области Иван Колесник рассказал о программе путешествия: семью ждут несколько экскурсий по историческим и современным местам города.

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что до закрытия выставки осталось четыре дня, в связи с чем поток посетителей растет. Она поблагодарила гостей за внимание и любовь к выставке-форуму. «И большое спасибо нашим регионам, которые помогают в организации подарков для юбилейных гостей», – подчеркнула Наталья Виртуозова.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.