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Общество

Псковские газовики за полгода проверили более 26 тысяч квартир и домовладений

В первом полугодии 2024 года специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» проверили более 26 тысяч квартир и домовладений Псковской области, выявили 13 случаев нарушений в работе приборов учёта газа и четыре случая нарушения пломб на резьбовых соединениях счётчика с газопроводом. В ходе проверок выявлено 12 незаконных подключений газового оборудования, не учтённого в базе ООО «Газпром межрегионгаз Псков», и 20 самовольных подключений ранее отключенного оборудования. По результатам проверок потребителям доначислено к оплате более 696 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

При осмотре счётчика газовики обращают внимание на сохранность стекла, заводских пломб, корпуса, а также проверяют работоспособность прибора. В ходе проверки специалисты компании также осматривают внешний вид газопровода у домовладения, ищут возможные незаконные врезки, проверяют наличие необходимой документации на газификацию. Специалисты компании систематически проводят проверки для обеспечения достоверности учёта газа.

«Контроль фактического потребления населением газа позволяет определять некорректный расход газа. Причинами неисправностей может быть намеренное вмешательство в работу счётчика или его поломка. Небезопасны любые вмешательства в работу прибора учёта, а также несанкционированные подключения к газовым сетям», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

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