Жители Плюсского района пожаловались Бастрыкину на застройку мыса у двух озёр

13:09, 05 июля 2024, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Плюсского района. Люди пожаловались на застройку мыса между озёрами Долгое и Барское, сообщили ПАИ в информационном центре СК России.

Решением администрации, принятым без уведомления общественности, эта территория разделена на несколько участков и продана по заниженной стоимости физическому лицу. Осенью прошлого года собственник земли начал массовую вырубку зеленых насаждений и возведение линии электропередачи для последующего строительства зданий.

Составители обращения отметили, что подобная хозяйственная деятельность может повлечь разлив грунтовых вод, что приведет к загрязнению водоемов и водозаборных скважин. В результате жители деревень, в которых отсутствуют автомобильные дороги и центральный водопровод, а электросетевое оборудование изношено, лишились также и рекреационной зоны. Обращения в различные структуры результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по ее завершении – о принятом решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.