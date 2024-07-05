Псковичей приглашают провести День семьи в Изборске

14:27, 05 июля 2024, ПАИ

Псковичей и гостей региона приглашают провести День семьи, любви и верности в Изборске, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник







В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля с 12:00 до 15:00, в Изборской крепости будет работать интерактивная детская площадка «Живая история», где ребята смогут поиграть в баннерные игры и собрать пазлы по мотивам анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». 8 июля, в День семьи любви и верности, площадка будет работать с 11:00 до 15:00.

Напомним, любой объект музея-заповедника «Изборск» можно посетить с помощью «Пушкинской карты». Это же касается и музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово.