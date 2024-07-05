Великолучанин обвиняется в избиении до смерти соседа
Великолучанин обвиняется в избиении до смерти соседа, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
По версии следствия, в ночь на 3 июля между мужчинами произошёл конфликт на почве денежных разногласий. Во время ссоры мужчина бил соседа деревянной битой по голове, туловищу и конечностям. Потерпевший самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи, которая доставила его в медучреждение, где он скончался от полученных травм.
Фигуранта задержали в процессуальном порядке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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