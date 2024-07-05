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Культура

На арт-экскурсии по Пушкинскому заповеднику приглашают псковичей и туристов

На июльские поэтические программы актёра театра и кино Михаила Драгунова приглашает жителей и гостей Святогорья Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Первую из этих программ – «Онегин жил анахоретом…» можно будет посетить уже в предстоящие выходные, 6 и 7 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Программу «Я помню чудное мгновенье…» Михаил Драгунов проводит в парке Тригорского в образе Алексея Вульфа. Из архива музея-заповедника «Михайловское»

Вслед за актёром участники арт-экскурсии пройдут по мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», размышляя о причудливой истории создания романа «Евгений Онегин», центральные главы которого, как известно, Пушкин писал именно здесь, в псковском родовом имении. В романе поэт изобразил своих деревенских приятелей из соседнего с Михайловским Тригорского, их быт и характеры, – такую версию не единожды высказывали как современники Пушкина, так и потомки, многочисленные исследователи его творчества. Нашли довольно подробное отражение в строфах «Онегина» и черты самого автора, а также бытовые подробности, окружавшие лично его, – напоминают в музее-заповеднике.

Помимо разговора об Онегине и Пушкине в этом месяце Михаил Драгунов предложит жителям и гостям Святогорья литературно-поэтические программы об Анне Керн и прекрасных обитательницах Тригорского («Я помню чудное мгновенье…»), о Ганнибалах («Под сенью дедовских лесов…»), о Денисе Давыдове («Тебе, певцу, тебе, герою...» к 240-летию со дня рождения поэта-гусара), арт-экскурсию «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» к годовщине освобождения Пушкинского заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков в 1944 году.

Полное расписание этого проекта Михаила Драгунова и Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (с указанием даты и места проведения каждой из программ, возрастных рекомендаций для слушательской аудитории, проч., проч.) можно найти на официальном сайте музея, в разделе «Календарь событий».

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