Работники кооперации отмечают сегодня свой профессиональный праздник

09:15, 06 июля 2024, ПАИ

Международный день кооперативов отмечается каждую первую субботу июля, пишет calend.ru.

Сейчас более 12 % населения мира являются членами трёх миллионов кооперативов. Кооперативы, в свою очередь, предоставляют 280 миллионов рабочих мест по всему миру, что соответствует порядка 10 % трудоспособного населения планеты.

Кооперативы способствуют экономической вовлечённости, создают достойные рабочие места, борются с деградацией окружающей среды и изменением климата, сохраняют финансовый капитал в местных сообществах, способствуют продовольственной безопасности, создают этичные цепочки создания стоимости и, улучшая материальные условия и безопасность людей, способствуют построению лучшего мира.