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Экономика

Работники кооперации отмечают сегодня свой профессиональный праздник

Международный день кооперативов отмечается каждую первую субботу июля, пишет calend.ru.

Сейчас более 12 % населения мира являются членами трёх миллионов кооперативов. Кооперативы, в свою очередь, предоставляют 280 миллионов рабочих мест по всему миру, что соответствует порядка 10 % трудоспособного населения планеты.

Кооперативы способствуют экономической вовлечённости, создают достойные рабочие места, борются с деградацией окружающей среды и изменением климата, сохраняют финансовый капитал в местных сообществах, способствуют продовольственной безопасности, создают этичные цепочки создания стоимости и, улучшая материальные условия и безопасность людей, способствуют построению лучшего мира.

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