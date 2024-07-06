Автомобиль вылетел в кювет в Невельском районе
Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась у деревни Жуково Невельского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В автомобиле находились два человека. Им оказывается помощь на месте, от госпитализации они отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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