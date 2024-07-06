Автомобиль вылетел в кювет в Невельском районе

17:00, 06 июля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась у деревни Жуково Невельского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В автомобиле находились два человека. Им оказывается помощь на месте, от госпитализации они отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.