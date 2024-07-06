В России утвердили правила организации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью

15:42, 06 июля 2024, ПАИ

Правительство России утвердило правила организации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Практика сопровождаемого проживания уже применяется в 84 регионах. Подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг», – говорится в сообщении.

Такие граждане могут жить в домах, где им помогают персональные помощники, в том числе в бытовых вопросах и в профессиональной деятельности.

Чтобы получить услугу по сопровождаемому проживанию инвалиду либо его законному или уполномоченному представителю нужно подать заявление в орган социальной защиты в своём регионе. Решение о предоставлении сопровождаемого проживания будет принято в течение десяти календарных дней после получения заявления. После этого определят организацию для оказания таких услуг.

Отметим, практика сопровождаемого проживания уже применяется в 84 регионах.