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Общество

Псковский ветеран СВО получил смарт-трость для ориентирования в пространстве

Фонд «Защитники Отечества» передал ветерану специальной военной операции Алексею Животворову устройство для ориентации в пространстве «Робин». Об этом ПАИ сообщили в псковском филиале фонда.

  • Псковский ветеран СВО получил смарт-трость для ориентирования в пространстве
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Псковский ветеран СВО получил смарт-трость для ориентирования в пространстве
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Псковский ветеран СВО получил смарт-трость для ориентирования в пространстве
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Алексей Животворов, служивший минометчиком в 76-й дивизии, получил минно-взрывное ранение глаз и ноги в ходе выполнения боевых задач. Супруга ветерана Татьяна обратилась в псковский филиал фонда с просьбой организовать диагностическое обследование. Сотрудники фонда связались с Центром микрохирургии глаза имени академика С. Н. Фёдорова, где Животворову провели операцию. Сейчас он проходит реабилитацию.

Социальный координатор фонда в Псковском районе Наталья Салакова рассказала ветерану о возможностях устройства «Робин», которое помогает распознавать лица, предупреждать о препятствиях и ориентироваться в помещении и на улице. Алексей Животворов оформил необходимые документы, и ему передали устройство.

Кроме того, Наталья Салакова помогла семье ветерана оформить единое денежное пособие на ребёнка, выплаты по инвалидности, а также документы для получения статуса инвалида по военной травме. В августе запланирован очередной медицинский осмотр в Москве.

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