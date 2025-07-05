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Общество

Влияет ли летний заработок ребёнка на назначение единого пособия, рассказали в Соцфонде

Учитывается ли зарплата от летней подработки ребёнка в доход семьи при назначении единого пособия, рассказали ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Изображение предоставили в отделении Социального фонда России по Псковской области

Летний заработок ребёнка не повлияет на назначение единого пособия при соблюдении ряда условий:

  • работающему должно быть меньше 18 лет;
  • до подачи заявления на единое пособие он должен учиться очно в школе, вузе или ссузе не менее шести месяцев;
  • факт обучения нужно подтвердить отметкой в заявлении на единое пособие;
  • в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области нужно предоставить справку об обучении ребёнка.

При этом правило не распространяется на доходы детей от самозанятости – такой заработок учтут при расчёте среднедушевого дохода. Официальное трудоустройство подростка при летней подработке является стартом для формирования страхового стажа, уточнили в Соцфонде. Для выхода на работу ребёнка с 14 до 16 лет необходимо письменное согласие одного из родителей.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

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