Влияет ли летний заработок ребёнка на назначение единого пособия, рассказали в Соцфонде
Учитывается ли зарплата от летней подработки ребёнка в доход семьи при назначении единого пособия, рассказали ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.
Летний заработок ребёнка не повлияет на назначение единого пособия при соблюдении ряда условий:
- работающему должно быть меньше 18 лет;
- до подачи заявления на единое пособие он должен учиться очно в школе, вузе или ссузе не менее шести месяцев;
- факт обучения нужно подтвердить отметкой в заявлении на единое пособие;
- в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области нужно предоставить справку об обучении ребёнка.
При этом правило не распространяется на доходы детей от самозанятости – такой заработок учтут при расчёте среднедушевого дохода. Официальное трудоустройство подростка при летней подработке является стартом для формирования страхового стажа, уточнили в Соцфонде. Для выхода на работу ребёнка с 14 до 16 лет необходимо письменное согласие одного из родителей.
По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.
Влияет ли летний заработок ребёнка на назначение единого пособия, рассказали в Соцфонде