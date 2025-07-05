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Какие льготы положены гражданам предпенсионного возраста, рассказали в Соцфонде

Какие льготы положены гражданам предпенсионного возраста, рассказали ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Изображение предоставили в отделении Социального фонда России по Псковской области

Если до выхода на страховую пенсию осталось менее пяти лет, то гражданину положены льготы для предпенсионеров.

К федеральным мерам поддержки относятся:

  • освобождение от земельного и имущественного налога на один объект – один участок, один дом (квартиру), один гараж;
  • для прохождения диспансеризации предоставляется два рабочих дня с сохранением рабочего места и зарплаты;
  • работодатель не имеет права увольнять предпенсионера и отказывать в приёме на работу по причине возраста;
  • повышенное пособие по безработице при постановке на учёт в центре занятости в течение одного года;
  • профессиональное переобучение работающих и неработающих предпенсионеров;

Конкретный перечень региональных льгот зависит от места проживания.

Чтобы подтвердить право на получение льгот, может потребоваться справка о статусе предпенсионера. Её можно заказать онлайн на портале «Госуслуги» или в любом офисе клиентской службы отделения Социального фонда России по Псковской области.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

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