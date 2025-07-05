Какие льготы положены гражданам предпенсионного возраста, рассказали в Соцфонде
Какие льготы положены гражданам предпенсионного возраста, рассказали ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.
Если до выхода на страховую пенсию осталось менее пяти лет, то гражданину положены льготы для предпенсионеров.
К федеральным мерам поддержки относятся:
- освобождение от земельного и имущественного налога на один объект – один участок, один дом (квартиру), один гараж;
- для прохождения диспансеризации предоставляется два рабочих дня с сохранением рабочего места и зарплаты;
- работодатель не имеет права увольнять предпенсионера и отказывать в приёме на работу по причине возраста;
- повышенное пособие по безработице при постановке на учёт в центре занятости в течение одного года;
- профессиональное переобучение работающих и неработающих предпенсионеров;
Конкретный перечень региональных льгот зависит от места проживания.
Чтобы подтвердить право на получение льгот, может потребоваться справка о статусе предпенсионера. Её можно заказать онлайн на портале «Госуслуги» или в любом офисе клиентской службы отделения Социального фонда России по Псковской области.
По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.