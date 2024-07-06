Доля сделок с комплексным урегулированием в общем объёме реструктуризаций увеличилась на 3% по итогам второго квартала 2024 года

15:10, 06 июля 2024, ПАИ

Доля сделок с комплексным урегулированием в общем объёме реструктуризаций увеличилась на 3 % по итогам второго квартала 2024 года. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на финансовом конгрессе Банка России, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

«По итогам второго квартала 2024 года доля сделок с комплексным урегулированием в общем объёме реструктуризаций увеличилась на 3 %. Обеспечение скорейшего возврата активов лиц, находящихся в процедуре банкротства, в полноценный хозяйственный оборот является важной задачей экономики. Это позволит сохранить предприятие, коллектив и отношения с контрагентами, а также снизить социальную напряжённость. Ускорению процесса способствует внедрение решений в сфере искусственного интеллекта. Так, например, нейросетевая модель Сбера GigaChat уже сегодня обрабатывает отчёты арбитражных управляющих на порядок быстрее человека. GigaChat тратит на отчёт в среднем 1,5 минуты, а специалист – 20 минут. При необходимости нейросетевая модель может ответить на вопросы о количестве кредиторов должника, размере их требований, оспоренных сделках и так далее», – сказал Александр Ведяхин.

Он также отметил, что для кардинального ускорения процедуры банкротства, особенно на начальной стадии, необходимы законодательные изменения. В частности, повышению эффективности процедуры банкротства будут способствовать введение стандартных форм для некоторых обособленных споров, упрощение процедуры получения арбитражными управляющими информации в режиме одного окна, а также более простое создание новых юридических лиц при замещении активов в виде ООО.

Отметим, что во втором квартале 2024-го Сбер реструктуризировал 56,8 тысячи кредитов на 23,8 млрд рублей, в том числе 3,8 тысячи сделок комплексного урегулирования на 1,8 млрд рублей – это без учёта госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих.

Чаще всего россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов: во втором квартале 2024 года их доля в общем количестве реструктуризаций составила 74 %. На втором месте – кредитные карты с долей 20 %, на третьем – ипотека с долей 6 %.

88 % заявок на реструктуризацию поступает через «СберБанк Онлайн». Средний чек во втором квартале 2024 составил 415 тысяч рублей и снизился относительно средней величины второго квартала 2023 года – 479 тысяч рублей.