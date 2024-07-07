Режиссёр Татьяна Колганова: Я бы с удовольствием сняла кино в Пскове

16:25, 07 июля 2024, ПАИ

Российская актриса и режиссёр Татьяна Колганова рассказала, что с удовольствием сняла бы кино в Пскове. Этой мыслью она поделилась во время встречи, которая проходит в креативном пространстве «Лофт» Пскова в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 7 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я бы с удовольствием сняла кино в Пскове. Тут как случится. Это зависит не только от моего желания. Я правда очень люблю ваш город, и с удовольствием бы сняла тут», – сказала актриса.

Кроме того, Татьяна Колганова поделилась, что родилась и жила на протяжении 16 лет в небольшом городе. «Я провинциалка изначально. И поэтому у меня мысли: «Как хорошо, как мило, какие чудесные двухэтажные домики». Я с удовольствием бы приехала ещё раз в Псков, да и пожила бы, да и жителей города поснимала бы», – заключила она.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.