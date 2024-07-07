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Митрополит Арсений совершил богослужение в Софийском соборе в Великом Новгороде

Митрополит Псковский и Порховский Арсений сослужил митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву во всенощном бдении в Софийском соборе в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: сайт Новгородской митрополии

Архиереям сослужили протоиерей Александр Ранне, протоиерей Алексий Судоса, иерей Николай Полозов, иерей Феодор Середа. Богослужение сопровождалось пением хора Софийского собора под управлением регента Светланы Михайловой.

Ранее сообщалось, что митрополит Арсений провёл встречу с православными педагогами на территории Пороховых погребов Псковского кремля.

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