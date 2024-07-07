Синоптики рассказали о погоде на грядущей рабочей неделе

19:08, 07 июля 2024, ПАИ

Ливни с грозами и порывистыми усилениями ветра ожидаются в начале и конце рабочей недели на Северо-Западе. Такая погода связана с влиянием циклона, сообщает метеоцентр «Фобос».

При этом ожидается потепление. Днём на севере прогнозируют от +18 до +23 градусов, в южной части – до +28 градусов. В дождливые дни будет немного прохладнее.

В Санкт-Петербурге самая высокая вероятность грозовых дождей в понедельник и пятницу. Температура будет колебаться в пределах от +24 до +27 градусов.

Ранее сообщалось, что до +26 градусов и грозы ожидаются в Псковской области завтра, 8 июля.