Лишившимся из-за ЧС жилья россиянам дадут новую недвижимость

09:28, 08 июля 2024, ПАИ

Россияне, которые потеряли жильё из-за чрезвычайных ситуаций, получат новое за счёт государства, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный ЛДПР во главе со Слуцким.

Люди смогут получить бесплатный сертификат, позволяющий приобрести недвижимость. До 2023 года в России действовало постановление правительства, которое регламентировало выпуск для лишившихся жилья из-за ЧС специальных сертификатов. Однако оно утратило силу, так как приняли решение, что региональные власти вместе со страховыми компаниями должны разрабатывать программы организации по возмещению такого ущерба.

Участие в программах – дело добровольное, а люди, не имеющие договора страхования жилых помещений, могут рассчитывать только на помощь за счёт средств бюджетов бюджетной системы РФ по социальным нормам.

В связи с этим предлагается вернуть механизм получения государственных жилищных сертификатов, наделив правительство полномочиями по определению порядка их выдачи.