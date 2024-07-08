Поставщик бензина Порховской больнице включён в чёрный список

09:56, 08 июля 2024, ПАИ

Псковское УФАС России включило в реестр недобросовестных подрядчиков поставщика бензина Порховской межрайонной больнице ООО «Глобал Петрол». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Общество по контракту предоставило заказчику топливные карты для заправки автомобилей медицинских учреждений. Однако водители ни разу не смогли заправить машины по причине «нехватки средств» на счете.

Комиссия считает, что из-за неисполнения «Глобал Петрол» взятых на себя обязательств учреждение здравоохранения не могло осуществлять свои функции, направленные на оказание медицинской помощи жителям Порховского района, в том числе и детям.

Также автомобильный состав учреждения используется для направления в Псков анализов пациентов, в том числе в инфекционную больницу.

В итоге Псковское УФАС России на два года включило сведения в отношении поставщика в реестр недобросовестных подрядчиков.