Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поставщик бензина Порховской больнице включён в чёрный список

Псковское УФАС России включило в реестр недобросовестных подрядчиков поставщика бензина Порховской межрайонной больнице ООО «Глобал Петрол». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Общество по контракту предоставило заказчику топливные карты для заправки автомобилей медицинских учреждений. Однако водители ни разу не смогли заправить машины по причине «нехватки средств» на счете.

Комиссия считает, что из-за неисполнения «Глобал Петрол» взятых на себя обязательств учреждение здравоохранения не могло осуществлять свои функции, направленные на оказание медицинской помощи жителям Порховского района, в том числе и детям.

Также автомобильный состав учреждения используется для направления в Псков анализов пациентов, в том числе в инфекционную больницу.

В итоге Псковское УФАС России на два года включило сведения в отношении поставщика в реестр недобросовестных подрядчиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2024

Не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове
08 июля 2024

Михаил Ведерников: Семья служит опорой и даёт нам силы
08 июля 2024

Приёмная комиссия ПсковГУ напомнила о сроках подачи документов
08 июля 2024

Александр Котов: Семья – это место, где мы делимся радостью и черпаем силы
08 июля 2024

«У нас главный закон в семье – жениться один раз и на всю жизнь»: псковский фермер – о ценностях брака
08 июля 2024

В Великолукском районе отремонтировали мост
08 июля 2024

День семьи, любви и верности празднуют в России
07 июля 2024

Встреча с российской актрисой и режиссёром Татьяной Колгановой в псковском «Лофте»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...