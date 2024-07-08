Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе
Света временно не будет в нескольких населённых пунктах Гдовского района, пишет «Гдовская заря».
8 июля без электричества останется деревня Тербачёво.
9 июля – деревни Тербачёво, Козлов Берег.
10 июля – деревни Тербачёво, Кярово.
11 июля – деревни Лавынь, Кишкино.
12 июля – деревни Мазиха, Рубцовщина.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
Комментарии: 0 Обсудить >>>