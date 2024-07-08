Пенсионерка погибла, выпав из окна четвёртого этажа в Невеле
Пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна четвёртого этажа дома на улице Пушкина в Невеле, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие медики констатировали смерть женщины на месте от полученных травм.
На месте работают сотрудники полиции, СУ СК и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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