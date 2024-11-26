41-летний мужчина пропал в Псковском районе
41-летний мужчина пропал в деревне Писковичи Псковского района. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
С 18 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно.
Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в синюю рабочую куртку с жилеткой, синие спортивные штаны с серыми лампасами, чёрно-белые кроссовки.
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