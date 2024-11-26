41-летний мужчина пропал в Псковском районе

22:09, 26 ноября 2024, ПАИ

41-летний мужчина пропал в деревне Писковичи Псковского района. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

С 18 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в синюю рабочую куртку с жилеткой, синие спортивные штаны с серыми лампасами, чёрно-белые кроссовки.