Псковичи хотели интима и заработать на инвестициях, но лишились более полутора миллионов рублей

14:14, 26 ноября 2024, ПАИ

Более полутора миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Великих Лук, Пскова, а также Себежского и Гдовского районов звонили неизвестные и под разными предлогами завладели их сбережениями. В частности, они предлагали своим собеседникам оказание услуг интимного характера, дополнительный заработок в интернете за счёт инвестиций.

Потерпевшие псковичи обратились за помощью в правоохранительные органы. Возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.