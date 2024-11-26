Один человек пострадал в ДТП у Ледового дворца в Пскове
Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной у дома № 70 в Пскове. После столкновения одна из машин вылетела на тротуар, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В ДТП пострадал один человек. Помощь ему оказывают на месте. Решается вопрос о его госпитализации.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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