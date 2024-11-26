Один человек пострадал в ДТП у Ледового дворца в Пскове

15:18, 26 ноября 2024, ПАИ

Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной у дома № 70 в Пскове. После столкновения одна из машин вылетела на тротуар, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадал один человек. Помощь ему оказывают на месте. Решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.