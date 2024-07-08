Алексей Деребизов стал гостем программы «Бизнес-ланч»

14:09, 08 июля 2024, ПАИ

Директор ООО «Поликомпозит» Алексей Деребизов – в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 июля.

О том, как развивается инновационное предприятие, на что компания даёт гарантию в 75 лет, как намерены масштабировать производство – Алексей Деребизов рассказывает ведущим программы.

Разговор в студии можно смотреть в онлайн-режиме на сайте Псковского агентства информации и группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».