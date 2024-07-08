Алексей Деребизов: Псковская композитная арматура имеет гарантию 75 лет

16:18, 08 июля 2024, ПАИ

На композитную арматуру, которая изготавливается на ООО «Поликомпозит», дают гарантию 75 лет. Об этом заявил директор завода Алексей Деребизов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 июля.

Такую гарантию на аналогичную продукцию никто на рынке больше не предоставляет, отметил гость радиоэфира.

Для металлической же арматуры гарантия зависит от того, какая среда, например, сухая или мокрая. «В торговом центре она простоит дольше, а в бассейне – срок жизни сокращается. Это мы говорим об обычной арматуре. А для композитной арматуры мы даём одинаковую гарантию 75 лет», – заметил Алексей Деребизов.

Он также уточнил, что псковская композитная арматура является щелочестойкой и кислотостойкой. «Она одинаково хорошо стоит как и в той, и другой среде. Соответственно её можно применять вместо металлической в бетонах, которые применяются, например, на птицефабрике», – подчеркнул Алексей Деребизов.