Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Производство планируют расширить на псковском заводе «Поликомпозит»

Производство планируют расширить на псковском заводе «Поликомпозит», сообщил директор завода Алексей Деребизов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 июля.

Алексей Деребизов. Фото: ПАИ

«Мы, когда создали предприятие, написали для себя долгосрочный план развития нашего производства. Мы хотим развить направление стержней, а также композитных профилей, которые идентичны металлическим конструкционным материалам, такие как швеллер, двутавр, уголки, квадратные, профильные и круглые трубы, профили различного сечения», – заметил Алексей Деребизов.

Сейчас площадь производства составляет 1 000 квадратных метров, её хотят увеличить более чем в два раза. «Мы обратились к правительству, в Фонд инвестиционного развития Псковской области, где нам предоставили возможность взять в долгосрочную аренду площадь, на которой мы сможем развиться», – подчеркнул директор завода.

По его словам, в планах обзавестись своим зданием, расширить штат. «Хотим развиваться и выйти за пределы Псковской области и границы Российской Федерации. Это наши амбициозные цели», – заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2024

Директор завода в Пскове Алексей Деребизов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
08 июля 2024

Производство планируют расширить на псковском заводе «Поликомпозит»
08 июля 2024

Алексей Деребизов: Псковская композитная арматура имеет гарантию 75 лет
08 июля 2024

Форум «Семейный бизнес» пройдёт в Пскове
08 июля 2024

Псковский косметический бренд представили Путину
08 июля 2024

Алексей Деребизов стал гостем программы «Бизнес-ланч»
06 июля 2024

Доля сделок с комплексным урегулированием в общем объёме реструктуризаций увеличилась на 3% по итогам второго квартала 2024 года
06 июля 2024

В Сбере назвали возможный ущерб экономике до 2030 года из-за климатических рисков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...