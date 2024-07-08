Производство планируют расширить на псковском заводе «Поликомпозит»

17:54, 08 июля 2024, ПАИ

Производство планируют расширить на псковском заводе «Поликомпозит», сообщил директор завода Алексей Деребизов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 июля.

«Мы, когда создали предприятие, написали для себя долгосрочный план развития нашего производства. Мы хотим развить направление стержней, а также композитных профилей, которые идентичны металлическим конструкционным материалам, такие как швеллер, двутавр, уголки, квадратные, профильные и круглые трубы, профили различного сечения», – заметил Алексей Деребизов.

Сейчас площадь производства составляет 1 000 квадратных метров, её хотят увеличить более чем в два раза. «Мы обратились к правительству, в Фонд инвестиционного развития Псковской области, где нам предоставили возможность взять в долгосрочную аренду площадь, на которой мы сможем развиться», – подчеркнул директор завода.

По его словам, в планах обзавестись своим зданием, расширить штат. «Хотим развиваться и выйти за пределы Псковской области и границы Российской Федерации. Это наши амбициозные цели», – заключил он.